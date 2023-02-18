Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной. Об этом заявил сегодня председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге в Зангиланском районе, посвященном проектам дорожной инфраструктуры, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях, и работам, выполненным в 2022 году.

«Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша на 20 км короче Дороги Победы. Протяженность Дороги Победы составляет 101,5 км. А протяженность дороги, которая будет введена в эксплуатацию, — 81,2 км. Эта четырехполосная трасса будет полностью безопасной, огорожена с обеих сторон», — сказал С.Мамедов.

Поскольку Шуша является городом-заповедником и культурным центром, по оценкам Госагентства, в будущем в город ожидается большой поток иностранных туристов: «Поэтому платная дорога более целесообразна с точки зрения будущих расходов на ее содержание».