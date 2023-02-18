В Баку и на Абшеронском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

По сообщению Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман.

Временами усиливающийся южный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Дороги в горных районах покроются льдом.