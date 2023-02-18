Продолжается процесс переселения семей в село Агалы Зангиланского района. Об этом сегодня во время медиа-тура в Зангиланский район сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев.

Ведется подготовительная работа к очередному переселению.

«Как вы знаете, в прошлом году в село Агалы было переселено 66 семей, состоящих из 326 человек. Эти семьи уже живут и работают в селе Агалы. В настоящее время данный процесс продолжается, и к концу этого месяца предусматривается переселение, состоящее из двух этапов. В конце февраля — начале марта планируется переселить в село Агалы 20 семей. Дома уже готовы и ждут своих жителей», — сказал Гаджиев.