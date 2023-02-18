Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в Киеве заявил, что «Иран — общий враг Украины и Израиля». Об этом сообщают иранские СМИ.

Зеленский выступил с заявлениями против Ирана на встрече с министром иностранных дел Израиля. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Израиля Эли Коэн назвал Иран «общим врагом» двух сторон.

Зеленский также сообщил, что они с Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также строительство систем ПВО в Украине.