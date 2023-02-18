В США обеспокоены возможными усилиями РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове. Об этом глава Госдепа Блинкен сказал президенту Молдовы Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства. Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий», — цитирует Блинкена CNN.