В 2022 году истребители НАТО совершили 570 вылетов над Европой для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран Альянса – это больше, чем когда-либо прежде. Об этом сообщил RND со ссылкой на официального представителя НАТО.

Отмечается, что это почти вдвое больше, чем в 2021 году (290 случаев), в основном – над Балтийским морем.

Бывали инциденты, когда российские военные самолеты «проводили рискованные маневры вблизи невооруженных самолетов-разведчиков союзников», указали в Альянсе.

В частности, в ноябре 2022 года российский самолет «небезопасно пролетал» над кораблями НАТО в Балтийском море.

Указывается, что в начале февраля 2023 года за одну неделю было зафиксировано восемь инцидентов, когда к воздушному пространству трех стран Альянса – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались российские боевые самолеты Су-27 или Су-30, иногда – военные транспортники типа Ил-76.

В середине февраля истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета в воздушном пространстве Польши, которые летели из Калининграда (РФ).

СМИ сообщает, что во всех случаях российские пилоты вели себя будто им все равно, что они планируют пролететь над территорией других суверенных государств. Они также не считают нужным давать информацию о том, откуда и куда направляются.

При этом некоторые экипажи военных самолетов РФ отключали транспондеры при приближении к странам НАТО.