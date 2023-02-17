Иранский режим игнорирует международные законы. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением международного права.

Такое мнение высказал Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохамедрезы Пехлеви, говоря о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране 27 января.

Он также рассказал о текущей политической ситуации в Иране.

«На самом деле это революция. Этот процесс приветствуется и поддерживается всеми свободолюбивыми людьми мира. Что касается нападения на посольство Азербайджана, то иранский режим отвернулся от международных законов, не придавая им значения. Другими словами назвать это нападение нельзя», — заявил Реза Пехлеви, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на REAL TV.

Он добавил, что протекающие процессы могут превратить Иран в свободную страну.

«Каждый человек, проживающий на территории Ирана, должен с уважением относиться к жителям Южного Азербайджана», — подытожил Р.Пехлеви.