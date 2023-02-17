Министерство иностранных дел Азербайджана направило соответствующий запрос в Посольство Азербайджана в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Генеральное консульство Азербайджана в Дубае, а также в Посольство Объединённых Арабских Эмиратов в Азербайджане для внесения ясности в информацию о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана.

Согласно заявлению начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, сообщения о том, что ОАЭ массово создают трудности для граждан Азербайджана в получении въездных виз, и что в отношении наших граждан введены запреты на въезд, не соответствуют действительности.