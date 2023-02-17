В американском городе Ван Бюрен в штате Мичиган сошли с рельсов вагоны железнодорожного состава, перевозившего различные химические вещества. Об этом сообщили местные власти.

С рельс сошли не менее шести вагонов поезда. По данным властей штата, в одном из вагонов поезда перевозили жидкий хлор. Но в результате аварии содержимое вагона не пострадало, иначе это грозило бы серьезными последствиями для окружающих.

Всего двумя неделями ранее в штате Огайо произошла другая подобная катастрофа. 3 февраля 2023 года с рельсов сошли около 50 вагонов грузового железнодорожного состава. Поезд тоже перевозил опасные химические вещества.

В 20 вагонах поезда находился винилхлорид – ядовитое вещество, которое еще и отличается легкой и быстрой воспламеняемостью. При этом продукты горения винилхлорида токсичны для окружающей среды, а у людей могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Сейчас американские правоохранительные органы будут выяснять причины крушения вагонов поезда в Мичигане. На связь двух инцидентов, произошедших с интервалом в две недели, власти пока не намекают.

Но если аварии вызваны не сторонним вмешательством и чьими-то намеренными действиями, а техническими причинами, то американским властям стоило бы обратить внимание на состояние и железнодорожного полотна, и локомотивов, и вагонов грузовых поездов, используемых для перевозки химических веществ.

