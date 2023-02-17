Венгрия рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд кубометров в год, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи с министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым. Они провели заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству.

«К концу года мы рассчитываем получить около 100 млн кубометров азербайджанского природного газа», – сказал глава венгерского МИД. Он напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту.

В то же время Сийярто отметил, что для этого потребуется повысить пропускную способность газопроводов в регионе и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие со стороны Евросоюза.

«Если Европейский союз серьезно относится к вопросу о диверсификации поставок природного газа и использованию новых источников, то он должен предоставить ресурсы для развития инфраструктуры в Юго-Восточной Европе», – указал дипломат.

Он также сообщил, что венгерские компании примут участие в восстановлении районов Азербайджана, пострадавших в период армянской оккупации. По его словам, речь идет о компаниях, работающих в таких областях, как транспорт, здравоохранение, управление.