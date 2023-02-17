Поисково-спасательная команда из Армении завершила работу в турецком Адыямане, пострадавшем от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

В пятницу, 17 февраля, армянские спасатели вернулись из Турции на родину. На армяно-турецкой границе, у моста Маргара, их встретили глава МВД Ваге Казарян и директор Спасательной службы Камо Цуцулян.

Министр поблагодарил поисково-спасательную команду за проделанную работу.

Отмечается, что за восемь дней работы армянская поисково-спасательная команда извлекла из-под завалов троих пострадавших и тела 10 погибших. Армянские специалисты проводили также поисковую работу с привлечением кинологических групп.