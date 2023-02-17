В распоряжении украинского издания «Страна» оказалось видео, снятое с камер наблюдения в грузинской тюрьме, где находится Михаил Саакашвили. Запись сделана 6 октября.

«На этом видео Саакашвили находится ещё в хорошем состоянии, он может ходить, двигаться. Парень, который с ним — это Темур Джанашиа, глава администраци президента (во время Саакашвили), глава департамента госбезопасности Саакашвили, на них обоих в Грузии завели уголовные дела. Видео сделано во время одного из визитов к Михаилу», — говорит Григорий Чаладзе, адвокат и друг Саакашвили.