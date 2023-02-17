В России началась встреча президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко.
«Как будто я мог не согласиться», — сказал Лукашенко в ответ на благодарность Путина за то, что тот согласился приехать.
Путин заявил, что смотрел вчерашнюю пресс-конференцию Лукашенко. На ней президент Беларуси предлагал провести в Минске встречу Байдена, Путина и Лукашенко.
«Расстроились, наверное?» — поинтересовался Лукашенко.
Путин ответил, что не расстроился, а наоборот — разделяет позиции, высказанные Лукашенко.
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