Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым рассказал о наличии оружия, которое способно искуственно вызывать землетрясения.

«Вы ничего не можете сделать для вмешательства в дела из космоса на Землю. Особенно такие страны, как мы. Ничего! Позвольте мне привести пример. Я говорю это потому, что видел, как работают над такой системой оружия, и она очень проста. Вы знаете эти столбы электропередач на улицах. Они похожи на эти столбы, примерно 8-10 метров в высоту. Металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в металлическом стержне из твердого материала из титанового сплава. Они помещают их в спутник. Определенное количество. А потом нацеливаются и запускают их на Землю. Это как кол, острый наконечник. Например, не дай Бог, где-нибудь упадет, не будем сейчас называть сценарий катастрофы, но как только он падает на землю, он проникает до 5 км вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8 баллов. В результате удара все, что там находится, будет уничтожено. Посмотрите, здесь нет никакого оружия, ни взрывчатки, ни бомб, ничего подобного. Простая палка. Но есть такая сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шансы ни увидеть ее, ни остановить, ни защититься», — рассказал он.