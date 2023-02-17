Евросоюз оценил ущерб инфраструктуры Украины за год конфликта в €129 млрд. сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Российская полномасштабная агрессия к настоящему моменту причинила ущерб инфраструктуре Украины на 129 млрд евро», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта.

По данным организации, почти половина эти объектов — религиозные сооружения. Тридцать были историческими зданиями, а остальные культурными центрами, памятниками, музеями и библиотеками. Они находились в основном в Киеве, Харькове и Донецке.

Верховная рада Украины обратилась в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), попросив лишить РФ статуса государства, являющегося участником организации.

Подробности, связанных с запросом Киева и мерами в адрес РФ, сейчас не приводятся. В начале мая ЮНЕСКО не допустила Россию до участия во Всемирном дне свободы печати.

Также представитель ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявлял о травле России в организации из-за спецоперации.