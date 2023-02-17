Исполнительные власти Джалилабадского, Имишлинского, Агстафинского, Абшеронского, Геранбойского, Тертерского и других районов отправили помощь в Турцию.

Помощь включает 22 дома модульного типа, сообщает АПА.

В каждом из домов могут проживать до 10 человек. Каждый дом имеет ширину 3 метра и длину 7 метров.

До конца недели местные органы исполнительной власти направят в зону бедствия еще 43 современных дома модульного типа.

На сегодняшний день 26 домов модульного типа были отправлены соответствующими городскими и районными исполнительными властями.