Армения не будет участвовать в панельной дискуссии по безопасности Южного Кавказа, которая состоится 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции.
Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Азербайджана и премьер-министр Грузии.
Армения не будет участвовать в панельной дискуссии по безопасности Южного Кавказа, которая состоится 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции.
Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Азербайджана и премьер-министр Грузии.
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