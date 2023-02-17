Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Бахмута срочно его покинуть.

«Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным», — написала она в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте:

Если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться.

Ибо, когда вы остаетесь в городе, то:

Во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами.

Во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, нацполиция, волонтеры).

В-третьих, вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность.

Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете», — написала вице-премьер.