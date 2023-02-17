Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.

«Я думаю, что последнее, чего хочет Си, — это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной», — отметил политик.

В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.

«Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений», — подчеркнул президент США.

Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.

Напомним, Байден заявил, что пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.