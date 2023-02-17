Число погибших в дорожно-транспортном происшествии на 99-м км дороги Баку-Губа, на территории Сиязанского района, возросло и достигло трех.

Лечение двух человек, получивших телесные повреждения (состояние оценивается как тяжелое), продолжается в отделении интенсивной терапии, пяти человек — в отделении неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что люди, попавшие в аварию, были учителями, которые приехали преподавать в Сиязань.

Напомним, что сегодня около 08:15 на 99-м км дороги Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с автомобилем Opel. В результате на месте ДТП 2 человека погибли, а 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту проводится расследование.