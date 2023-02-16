Российские войска начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

«Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях», — заявил он, комментируя новое наступление россиян.

По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контратаковать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

«Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — добавил Зеленский.