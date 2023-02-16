США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», — сказала Нуланд в ходе спецбрифинга для журналистов.

Она добавила, что санкции затронут в том числе сферы, где Вашингтон и его партнеры уже ввели ограничения. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала замгоссекретаря США.