Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Прием, состоявшийся в Президентском комплексе, прошел в закрытом для прессы режиме и длился 1 час 20 минут, пишет «Анадолу».