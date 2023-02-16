Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Прием, состоявшийся в Президентском комплексе, прошел в закрытом для прессы режиме и длился 1 час 20 минут, пишет «Анадолу».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Прием, состоявшийся в Президентском комплексе, прошел в закрытом для прессы режиме и длился 1 час 20 минут, пишет «Анадолу».
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