Распад СССР начался с протестов украинцев, которые работали на шахтах Воркуты, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Дело в том, что они [россияне] очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — сказал Данилов в телемарафоне новостей украинского телевидения.

«Мало кто понимает, с чего это началось, но я могу напомнить», — продолжил Данилов. По его словам, 2 марта 1989 года в СССР была первая шахтерская стачка в Воркуте, в которой участвовали 170 шахтеров.

«Я могу сказать, 94 из них были украинцы», — добавил секретарь СНБО Украины. Когда участникам стачки начали угрожать, продолжил он, 58 украинцев спустились в забой и не поднимались на поверхность, пока все их условия не были выполнены.

«С этого начался процесс <…> и через очень короткое время треснул СССР, который считали таким монстром», — сказал Данилов.