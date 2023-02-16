В четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президенты двух стран обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

При этом Токаев подтвердил позицию Казахстана по поводу дипломатического решения войны России против Украины на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Со своей стороны Зеленский сообщил, что во время разговора с Токаевым обсудил сотрудничество на международных площадках.

«Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины», — написал он в Twitter.