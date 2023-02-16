Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг объявил о необходимости собрать $1 млрд для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Турции.

«Сегодня ООН обращается с призывом собрать $1 млрд для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие», — указано в заявлении генсека.

В нем отмечается, что эти средства позволят в течение трех месяцев оказать помощь 5,2 млн человек и ускорить работу гуманитарных организаций в Турции.

«Призываю международное сообщество активизировать усилия и в полной мере профинансировать важнейшие усилия, чтобы справиться с последствиями одной из наиболее крупных природных катастроф в наше время», — отмечается в заявлении.