Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано, заявил в четверг журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — сказал Кирби в ходе спецбрифинга.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.

Как информировал ранее Белый дом, Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.