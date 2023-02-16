Украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые планировали бежать в Румынию на надувном матрасе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что мужчин задержали во время подготовки матраса к «переправе» через реку Прут.

«Четырех смельчаков задержали на границе с Румынией», — говорится в сообщении государственной службы.

Как известно, в связи с введением в Украине военного положения, запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Несмотря на это, некоторые мужчины придумывают разные способы пересечь границу. На границе с Венгрией мужчина изображал из себя женщину.

Ранее в Одесской области мужчина выдавал себя за многодетного отца. Похожим способом пытался уехать украинец в Польшу — его разоблачили пограничники. В конце 2022 года пограничники рассказали, что с начала полномасштабного вторжения незаконно выехать из Украины пытались 12 тысяч человек.

Известно, что на речном участке границы с Румынией 12 раз находили утопленников. А в Закарпатской области нашли мертвыми мужчин, пытавшихся бежать через горы.