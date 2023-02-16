Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчывана были представлены новые автомобили и оборудование, сообщает Repor.

Предоставлены: 1 автомобиль марки Nissan Patrol, 2 автомобиля Niva Travel и 1 автомобиль «Газель» с оборудованием для проведения специальных спасательных работ, перевозки грузов и вспомогательных материалов при различных техногенных, природных чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Также министерству было предоставлено 91 тип оборудования различного назначения, включая 5 генераторов мощностью 35, 55, 77 и 90 кВА, противопожарные баллоны различного объема, бытовую технику, комплекты сезонной одежды, специальную форму и т.д.