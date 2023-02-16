Европарламент (ЕП) в четверг в ходе голосования в Страсбурге по резолюции к годовщине начала Россией «специальной военной операции» в Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к переговорам. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

Пункт резолюции, в котором говорилось, что ЕП считает «победу Украины возможной только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений», предлагалось заменить на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров» с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Парламентарии эту поправку отклонили.