Собрав в кулак 300-тысячную армию, собранную на наступления к годовщине вторжения в Украину, российские генералы вернулись к тактике Красной Армии времен Жукова, бросая живую силу на минные поля и под артиллерийский огонь. Об этом пишет Moscow Times.

Потери России под Угледаром, где полегли две элитные бригады морской пехоты, достигли 1000 человек за два дня, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече стран-союзниц в среду. Президент России Владимир Путин и Генеральный штаб РФ «отрицают реальность или игнорируют реальность, и им просто все равно, какое количество собственных людей они убивают», сказал Уоллес.

Российское командование не приняло во внимание особенности местности — открытые поля, усеянные минами, пояснил The New York Times представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, при попытке атаковать Угледар, где расположен важных железнодорожный узел, 155-я и 40-я бригады морпехов, были разгромлены и понесли «критические потери».

«Командир <…> сказал, что домой мы уедем только 200-ми либо 300-ми [ранеными]», — рассказал 7×7 один из морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота.

По его словам, брошенной в атаку третьей роты десантно-штурмовой бригады живыми остались лишь 8 человек. Бригада на 80-90% состояла из мобилизованных — люди постоянно погибали, и поэтому «все время подвозили новых», пояснил морпех.

Конвейер смертей на украинском фронте, где Кремль ждет от генералов «прорыва», заработал на рекордную мощность. Потери армии достигли масштабов, которых с начала войны еще не было — это видно по открытым данным, указывает Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», которая вместе с Би-би-си ищет погибших по постам в соцсетях, фотографиям и сообщениям госорганов. По западным данным, с начала вторжения армия потеряла убитыми и раненными уже почти 200 тысяч человек — больше, чем было собрано для вторжения 24 февраля. Сведения о рекордных потерях приходят в последние две недели, указывает Смирнов.

Российское командование использует тактику, популярную в советской Красной армии, когда живую силу бросают в атаки «человеческими волнами» — под огонь противника, отмечает Дара Массикот, аналитик Rand Corporation.

И хотя это не самый продвинутый способ вести войну, он не лишен эффективности, и украинской армии также приходится нести потери, указывает Макссикот. По крайней мере, условий, чтобы ВСУ могли провести контрнаступление, аналогичное тем, что позволило отвоевать Харьковскую область и Херсон, на данный момент отсутствуют, продолжает Массикот: «Линии обороны стали крепче. Они заминировали их и окопались».

Не считаясь с потерями, генералы спешат наступать, прежде чем Украина получит западные танки и бронетехнику. Но тактика закидывания противника трупами вызывает шок даже у z-военкоров и провоенных блоггеров. Игорь Гиркин, бывший министр обороны ДНР, осужденный в Гааге за удар по Boeing над Донбассов, назвал командование «полными кретинами, а Grey Zone, полуофициальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» пригрозил «одвухсотить» комнадиров, которые отсиживаются в штабе.

Но президент России Владимир Путин не видит проблемы в происходящем. «Героически сражается морская пехота! И Тихоокеанского флота, и Северного флота!» — сказал он 12 февраля, комментируя бои под Угледаром и Павловкой.

Никаких изменений, которые свидетельствовали бы о том, что генералитет выучил ошибки начала украинской кампании, нет: хотя численность российских сил увеличилась, они по-прежнему едва ли способны проводить операции, чтобы захватывать новые территории, сказал CNN высокопоставленный источник в Пентагоне.

«Судя по всему, они действительно готовы отправить больше солдат в мясорубку», но наступление — это «больше желание», чем реальность, подчеркнул он.