«Олег Эйдельштейн, являющийся внебрачным сыном политика Владимира Жириновского, подрался в Москве с сотрудниками полиции.

Вечером 14 февраля он ужинал в заведении грузинской кухни, расположенном на улице Лубянка.

Эйдельштейн учинил скандал и администрация ресторана вызвала правоохранителей. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился, а наоборот, начал оскорблять силовиков, а затем ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.