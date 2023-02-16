«В целях поддержки жертв землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике и повлекшего многочисленные человеческие жертвы, исполнительными властями городов и районов Азербайджанской Республики в братскую страну ежедневно направляется гуманитарная помощь.

Обеспечение теплыми убежищами людей, которые в настоящее время остаются без крова в зоне бедствия, является одним из наиболее важных вопросов. С этой целью исполнительными властями городов и районов Азербайджана заказаны 90 современных домов модульного типа, которые поэтапно отправляются в Турцию.

Сегодня исполнительная власть города Сумгайыта отправила в Турцию еще 4 модульных дома.

К концу недели все 90 современных модульных домов будут доставлены в зону стихийного бедствия», сообщает Trend.