7 сел Агдама находятся на территории бывшей линии соприкосновения. В радиусе 2 км на территории района остаются 49 483 противотанковые и противопехотные мины. Об этом сказал начальник отдела очистки и исследований Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Для обеспечения безопасного проживания эти районы должны быть очищены. Также было отмечено, что в Агдаме пока не определены пастбища. Сотрудник ANAMA сообщил, что только в Агдаме произошло 64 разрыва мин.