Государственный департамент США обеспокоен возможным принятием в Грузии закона об иноагентах, предупреждая, что «он задушит независимые голоса в стране, сообщает «Новости-Грузия».

Проект «О прозрачности иностранного влияния» вносит в парламент движение «Сила народа», созданное группой депутатов, отделившихся от правящей партии Грузии, но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.

«Мы поделились этими опасениями с правительством Грузии. Предлагаемый закон исключит и заглушит независимый голос граждан Грузии, которые стремятся создать лучшее будущее для своего общества. Мы считаем, что такой закон создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он опроверг утверждения, что при разработке законопроекта в Грузии был использован американский опыт.

«Утверждения о том, что этот законопроект основан на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), являются заведомо ложными… Этот законопроект, похоже, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве [а не на FARA или любом американском законодательстве]», — сказал Прайс.