Бывший премьер-министр Словакии, лидер правящей партии «Обычные люди» Игорь Матович заявил, что опасается низкой явки на досрочных парламентских выборах, пишет Euractiv. По его словам, эту угрозу необходимо нивелировать, чтобы не дать оппозиционным партиям получить контроль над Национальным советом республики.

«Мы опасаемся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории. Мы реально опасаемся, что Словакия может испытать на следующих выборах то, что они пережили в Германии в 1930-х годах после экономического кризиса», — отметил Матович.

Как указал бывший премьер Словакии, он предлагает платить каждому избирателю по €500, чтобы «спасти демократию». Матович признал, что на это потребуется около €1,5 млрд, которых у государства нет.

«Лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберто] Фицо и экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини могут украсть эту сумму за шесть месяцев. Это инвестиции в Словакию», — пошутил глава «Обычных людей».

При этом союзник Матовича по правящей коалиции, глава партии «Мы-семья» Борис Коллар заявил, что готов поддержать выплаты избирателям, если «Обычные люди» смогут найти средства для покрытия соответствующих расходов, сообщает «Газета.ру».