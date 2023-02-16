В настоящее время в зоне землетрясения в Турции работают 7098 спасателей из 74 стран.

Об этом на пресс-конференции с коста-риканским коллегой сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, информирует АПА.

Министр отметил, что некоторые страны завершили поисково-спасательные работы в Турции и вернулись в свою страну: «Есть и такие страны, которые отправят свои группы для поисково-спасательных работ, ожидаемый персонал будет в составе 439 человек. Завершили работы в зоне землетрясения и уже выехали 15 стран, персонал составлял 4236 человек. Я выражаю благодарность каждой из этих стран в отдельности и их группам».