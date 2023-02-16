США считают, что попытка Украины вернуть себе Крым может стать для Владимира Путина «красной линией», пишет издание Politico.

Авторы статьи ссылаются на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сделанное во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom.

Politico удалось поговорить с четырьмя людьми, знакомыми с реакцией Блинкена на вопрос о том, готовы ли США помочь Украине вернуть Крым. По их словам, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «не поощряют» активное стремление Украины к возвращению Крыма, отметив, при этом, что решение все равно остается за Киевом.

По словам двух источников Politico, Блинкен сделал акцент на том, что США не считают мудрым шагом наступление на Крым в данный момент. При этом, как рассказали другие участники дискуссии, в дальнейшем госсекретарь США может проявить более решительную позицию по этому вопросу