Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин иногда звонит ему по ночам.

«У него [Путина] тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает», — сказал Зюганов на пресс-конференции, посвященной 30-летию КПРФ.

По словам лидера КПРФ, он легко может напрямую связаться с президентом, поскольку Путин «открыт для диалога». Что именно он обсуждает с ним во время ночных телефонных разговоров, Зюганов не уточнил.