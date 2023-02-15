ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов «Северный поток», доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались погружаться на глубину.

Об этом сообщил порталу Democracynow автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш.

«Подводники… – их уровень погружения — 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там», — указал журналист, отметив, что взрывчатка была установлена на глубине 260 футов.

«Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать», — отметил он.

Херш рассказал, что норвежское судно было «охотником за подлодками», назвав ложью заявления норвежского правительства о непричастности к операции. «Это такая глупая ложь!» — указал он. «На этом корабле была камера декомпрессии – она была доставлена и установлена там ЦРУ», — добавил журналист.