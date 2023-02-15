14 февраля 2023 года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью информационному агентству «Арменпресс» заявил, что в проект мирного соглашения с Азербайджаном включено положение о «создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе».

В связи с этим начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что «подобные манипуляции армянской стороны, создающие препятствия переговорному процессу по мирному договору, еще раз демонстрируют, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе.

В процессе переговоров по мирному договору инициатива Армении по созданию международного механизма по правам и безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и усилия по включению положения об этом в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией совершенно необоснованны, и подобные попытки бессмысленны».