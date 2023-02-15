15 февраля 2023 года состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность только граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, но Армения злоупотребляет Лачинской дорогой для незаконной экономической деятельности, ротации армянских военных и перевозки мин.

По словам министра, легитимные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены. Он подчеркнул, что заявления о якобы «напряженной гуманитарной» ситуации в регионе не имеют под собой никаких оснований.

Министр также обратил внимание на то, что Армения допускает манипуляции в переговорном процессе по мирному договору.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.