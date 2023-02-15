Иранские дроны, которыми Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, могли быть модифицированы специальными поражающими элементами, которые причинили дополнительный ущерб.

К таким выводам пришла британская организация по исследованию оружия Conflict Armament Research (CAR). Они изучили обломки иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которыми атаковали инфраструктуру Украины.

«Установлено, что боеголовка скомпонована так, чтобы давать несколько эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда ударная часть содержит вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба объекту атаки», – говорится в сообщении.

Исследователи пришли к выводу, что подобные боеголовки, вероятно, были разработаны специально для атак на большие цели, такие как энергетическая инфраструктура. Более того, боеголовка была предназначена для нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре в большом радиусе.