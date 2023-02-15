Премьер-министр Армении Никол Пашинян станет участником Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в кабмине.

Мероприятие, где будут присутствовать высокопоставленные лица из многих государств мира, запланировано на 17-19 февраля. Его основной темой станет украинский кризис. Как отмечается, заявку на участие в Мюнхенской конференции подтвердили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Издание напомнило, что Пашинян в предыдущий раз посещал это мероприятие в феврале 2020 года. В частности, армянский премьер и президент Азербайджана участвовали в панельном обсуждении вопроса по Нагорному Карабаху.