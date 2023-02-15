«В результате разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, погиб студент стоматологического факультета Азербайджанского медицинского университета», — сообщили в медуниверситете.

Отмечено, что в результате землетрясения погиб студент V курса университета Назиф Абдулмелик оглу Топрак.

«Один из азербайджанских студентов — Гюндуз Незерзаде, трагически погибший при землетрясении, также являлся выпускником АМУ. Окончивший в 2021 году фармацевтический факультет АМУ Г.Наззаде учился в магистратуре в университете Инёню в Малатье», — отмечается в сообщении.