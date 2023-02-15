Еще 20 современных домов модульного типа, изготовленные в Баку, по инициативе Геранбойской, Ширванской, Мингячевирской, Джалилабадской, Кюрдамирской и Тертерской районных исполнительных властей с целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции, сегодня отправлены в братскую страну.

Отправленные дома модульного с 1 и 2 спальнями имеют необходимые условия для проживания 10-12 человек. сообщает АПА.

90 современных домов модульного типа, заказанных городскими и районными исполнительными властями Азербайджанской Республики в городе Баку, поэтапно отправляются в Турцию.