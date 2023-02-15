Президент Азербайджана Ильхам Алиев, министры иностранных дел и энергетики Джейхун Байрамов и Пярвиз Шахбазов заявлены в качестве участников Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года.

В опубликованном списке участников мероприятия, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс-Азербайджан», также значатся премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.

В Мюнхенской конференции по безопасности, как ожидается, также примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, глава Европарламента Роберта Метсола и глава Евросовета Шарль Мишель, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 17 по 19 февраля 2023 года.