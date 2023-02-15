Швейцария подтвердила, что не существует юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. Об этом говорится в заявлении швейцарских властей.

14 февраля стало известно, что в рамках действия международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму $8,1 млрд. Однако суммарный ущерб может быть больше в связи с тем, что местный банк Credit Suisse мог «заморозить» другие российские активы, на которые были наложены санкции другими западными государствами, заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

В январе глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Берн не исключает использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, но сейчас для такого решения нет необходимой правовой основы.