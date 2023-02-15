Члены Контактной группы по обороне Украины едины и полны решимости продолжать поддержку Украины, и верит в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Остина, партнеры из Контактной группы видят, что Россия перебрасывает на поле боя новые войска в ожидании весеннего наступления. И усиленно работают, чтобы у Украины был потенциал в бронетехнике.

Он напомнил, что в начале февраля США объявили об очередной военной помощи Украине, в частности, о выделении систем HIMARS и боеприпасов, противотанковых снарядов. Кроме того, они выделили $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины, отметил Остин.

Министр обороны США также сообщил, что члены Контактной группы приняли решение выделить:

Bradley и Abrams – от США;

танки Challenger – от Великобритании;

модернизированные танки – от США, Нидерландов и Чешской Республики;

танки Т-72 – от Польши.

Также помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии по танкам Leopard.

«Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией по производству боеприпасов 155 калибра», — сказал Остин.

Он отметил, что приоритетом для него и его коллег является обеспечение того, чтобы западные поставки оружия Украине использовались по назначению и чтобы были «меры по предотвращению распространения оружия». Глава Пентагона заверил, что члены Контактной группы едины и полны решимости продолжать необходимую работу по обеспечению безопасности Украины.