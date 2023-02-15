Ученый-историк Национальной академии наук Азербайджана и его супруга обвиняются в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных на проведение исследований на освобожденных территориях, сообщает Trend.

Бывшие сотрудники Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, историк Сабухи Гусейнов и его супруга Гюлюстан Исаева, злоупотребив своими служебными полномочиями, присвоили 92 тысячи манатов, выделенные для проведения исследований на освобожденных территориях Карабаха. Супружеская пара привлечена к уголовной ответственности по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

Материалы дела уже переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.